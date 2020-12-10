الأرجنتين تبدأ إجراءات تطعيم المواطنين بلقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري

أعلنت الأرجنتين، اليوم الخميس، أنها حصلت على جرعات من لقاح سبوتنيك الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ للبدء في التطعيم به قبل نهاية العام وأن الرئيس ألبرتو فرنانديز سيكون أول من يتلقاه، وذلك بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال فرنانديز اليوم الخميس إن الحكومة تعتزم تطعيم نحو عشرة ملايين أرجنتينى قبل مارس المقبل، عندما تحتفل حكومته بالذكرى السنوية الأولى لتوليها مراسم الحكم في البلاد.



وأضاف أن هناك خيارًا لتعزيز الحملة بـ 5 ملايين جرعة إضافية في مارس المقبل، مشيراً إلى أن المنظمين المحليين ما زالوا بحاجة إلى الموافقة على استخدام اللقاح.



وتم نشر لقاح سبوتنيك في روسيا ولكنه لم يخضع لتجارب في الأرجنتين.