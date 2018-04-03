الأمن العام يضبط 270 قضية مخدرات وينفذ نحو 85 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 184 سلاحا ناريا، و270 قضية مخدرات، وتنفيذ 85 ألفا و338 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 151 متهما بحوزتهم 184 سلاحا ناريا، من بينها 12 بندقية آلية، و27 بندقية خرطوش، و 12 طبنجة، و133 فرد محلي الصنع، و211 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة متنوعة و246 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و338 حكما قضائيا متنوعا من بينها 359 حكم جنايات، و25 ألفا و170 حكم حبس جزئي، و4171 حكم حبس مستأنف، و44 ألفا و113 حكم غرامات و11 ألفا و525 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 270 قضية مخدرات، ضمت 299 متهما، ضبط بحوزتهم نحو 41.9 كيلوجرام من مخدر البانجو، و10.4 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و6.1 كيلوجرام من مخدر الهيروين و1.5 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، و869 جراما من مخدر البودر، و888 جراما من مخدر الشابو و36 جراما من مخدر الايس و250 جراما من مخدر الفودو و100 جرام من مخدر الأفيون و65 جراما من مخدر الكيتامين و217 أمبولا مخدرا و3791 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 76 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 24 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 278 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 29 ألفا و406 مخالفات مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.