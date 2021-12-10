17 عرضا مسرحيا من 14 دولة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الـ 28

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مشاركة 17 عرضا مسرحيا من 13 دولة إلى جانب، مصر، بجانب مشاركة 38 دولة في إقامة العديد من الفعاليات ضمن الدورة الـ 28 من المهرجان، والتي تنطلق باسم الدكتور الراحل فوزي فهمي، في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، على مسرح البالون بالعجوزة.

وأوضحت إدارة المهرجان أن هذه الدورة تشهد مشاركة 12 عرضا دوليا ما بين أجنبي وعربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، من: ألمانيا واليونان وإندونيسيا وأوكرانيا وانجلترا والإمارات والسعودية والسودان وتونس والكويت وفلسطين والبحرين، بينما يشارك من مصر عرضان فقط في المسابقة وهما "ديفيليه-19" للمخرج وليد عوني ومن إنتاج دار الأوبرا المصرية، و"الجوزاء" إخراج سمير نصري، ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تعرض على هامش المهرجان مسرحيتان هما "حبترونكس"للمخرج عزت إسماعيل، و"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" للمخرج محمود جمال مرسي من إنتاج فرقة أبيض وأسود، وضيف شرف المهرجان العرض المسرحي السويسري "jane the brave".

جدير بالذكر أن دورة المهرجان هذا العام تقدم لها 285 عرضا دوليا، وجرت مشاهدة 167 عرضا من قبل لجنة مشاهدة العروض الأجنبية، وتأهل منها 12 عرضا، بينما شاهدت لجنة اختيار العروض المصرية 118 عرضا تأهل منها عرضان لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية.