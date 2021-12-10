مصر تحتفل باليوم الدولي للمتطوعين

تفتتح اليوم الجمعة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين في دعوة لتعزيز العمل التطوعي، وتشجيع الحكومات على دعم الجهود التطوعية والاعتراف بمساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وتكريم أفضل المتطوعين لعام 2021.



وفي إطار فعاليات اليوم يتم إطلاق الجائزة الوطنية للمتطوعين، والتي تهدف إلى الاحتفاء بمساهمة المتطوعين المصريين والجهات التطوعية التي ينتمون إليها في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي تواجه مجتمعاتهم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك دورهم الفعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتأتي هذه الجائزة في إطار احتفال برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمرور خمسين عامًا على تأسيسه وكذلك مرور عشرين عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولي للمتطوعين.