فنلندا تتفق مع لوكهيد مارتن على شراء 64 مقاتلة من طراز إف-35

أعلن وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كايكونن، اليوم الجمعة، اتفاق بلاده مع شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن" على شراء 64 مقاتلة جوية من طراز "إف-35إيه لايتننج الثانية" لتحل محل أسطولها القديم من طائرات هورنيت.

وقال الوزير الفنلندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته رئيسة الوزراء سانا مارين وعدد من كبار القادة العسكريين في البلاد، إن طائرات "إف-35" حصلت على أعلى تقييم داخلي بين المقاتلات في نفس الجيل، وإن قرار اختيارها من جانب الحكومة جاء بإجماع أعضائها.

واعتبر أن سعرها جيد مقارنة بالجودة، وأن الصفقة بالكامل ستكلف البلاد نحو 5 مليارات يورو، حسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة الفنلندية عبر موقعها الإلكتروني.