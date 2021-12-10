وصول المتسابقين من 10 دول للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وصل فجر اليوم الجمعة، المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تبدأ فعالياتها غدا السبت بأحد فنادق القاهرة، حيث وصل من دولة غانا كل من: المتسابق يوسف إسحاق هاشم، والمتسابق كامل أمولاي بابا الواعظ، والمتسابق آنام آبول من دولة أوكرانيا للمشاركة في الفرع الثاني.



كما وصل المتسابق أنس بن سالم بن سعد الشمري من المملكة العربية السعودية للمشاركة في الفرع الأول، والمتسابقة آسية محمد مخلوفانوف من دولة تتارستان للمشاركة في الفرع الثاني، والمتسابق مصطفى كابولوتا من دولة الكونغو للمشاركة في فرع الأئمة، والمتسابق أبو بكر تشمالا من دولة الكونغو ، والمتسابق شيتم أمادا من دولة الكاميرون.



ووصل أيضا المتسابق إبراهيم إبراهيم من دولة بنين، والمتسابق محمود علي شانفي من دولة جزر القمر ، والمتسابق مامادو بشير ديالو من دولة كوت ديفوار، والمتسابق، أوويمانا مريم من دولة بوروندي للمشاركة في الفرع الثاني.



وتأتي المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.