الحكمة توري بينسو تدير افتتاح كأس العالم للأندية

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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام مباراة اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، المُقرر إقامتها في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قامت بتعيين طاقم تحكيم نسائي للقاء الافتتاح بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بقيادة الحكمة الأمريكية توري بينسو.

وأوضح التقرير أن الفيفا استقر على تعيين طاقم بولندي لتقنية الـ VAR في تلك المباراة مكون من، توماس بوليستكيفيتش، وسيمون مارسينياك، وكوياتكوفسكي، وآدم كوبسياك.

ويواجه اتحاد جدة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي.