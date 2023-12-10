توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين

التقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال والوفد المرافق له، مع تساو شومين، مدير عام الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالصين، وذلك على هامش الدورة السادسة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون بمدينة هانجتشو.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين جامعة الدول العربية والصين في اطار محددات وآليات منتدى التعاون العربي الصيني.

وأكد السفير خطابي على الأهمية الخاصة للشق الاعلامي لهذا المنتدى وحرص الأمانة العامة بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط على إعطاء الأولوية للشراكة العربية الصينية في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تعزيز التبادل البرامجي بما يسهم في القاء الضوء على الحضارتين العربية والصينية.

وأشار إلى الدور المؤثر للإعلام في إضفاء طابع ملموس على الشراكة العربية الصينية لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى الحاجة لمواكبة التطور السريع الذي عرفته وسائل الاعلام والاتصال والانفتاح على مختلف التجارب بما فيها التجربة الصينية في المجال التكنولوجي والرقمي.

من جهتها، أعربت تساو شومين عن شكرها وامتنانها لدعم الأمين العام أحمد أبو الغيط للتعاون في مجال الإعلام مع الصين خاصة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، موضحة أن في جوهرها التبادل الانساني والحضاري والثقافي وخاصة مع العالم العربي بحكم ما يتقاسم مع الصين من روابط متجذرة.

وفي ختام هذه المقابلة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين، تهدف إلى تطوير علاقات التعاون في المجال السمعي - البصري من خلال التعاون بين مؤسسات الإعلام، وإرساء شراكات للانتاج المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.