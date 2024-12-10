وزير السياحة الفلسطيني: نعمل على بناء السجل الوطني للآثار في فلسطين

أكد وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، أهمية إعداد السجل الوطني للتراث في فلسطين وما تمتلكه من مواقع أثرية وتاريخية مهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الحايك ورشة خاصة بإعداد السجل الوطني للآثار في فلسطين اليوم الاثنين، بمشاركة محافظ أريحا حسين حمايل، ونائب رئيس جامعة الاستقلال للشؤون العسكرية، ولفيف من ممثلي الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي، حيث جرى عقد الورشة في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا.

وتحدث الحايك عن أهمية تطوير السجل الوطني للآثار في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية، بالإضافة إلى جلب التمويل اللازم لتطوير المواقع الأثرية وتحويلها إلى مواقع سياحية قابلة للزيارة من مختلف الزوار والمجموعات السياحية.

الوزير الحايك أكد أن هذا السجل سيحمي حقوق المواطنين من خلال توضيح الجوانب الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية، وعمل سجل كامل للتراث الثابت والمنقول حسب قانون التراث المادي الفلسطيني، إذ سيعمل السجل على الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وعلى حقوق المواطنين.

وأشار محافظ أريحا إلى أهمية هذه اللقاءات والورشات في تطوير الواقع القانوني الخاص بالمواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين.

واستعرض وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، أهم الجوانب القانونية والفنية ومنها قرار بقانون لعام 2018 الخاص بالتراث القافي المادي في فلسطين، وأهمية تطوير النظم القانونية الخاصة بالآثار في فلسطين والإجراءات المرافقة له. وتحدث بشكل موجز عما قامت به وزارة السياحة والآثار في مجال حماية التراث والحفاظ عليه وتسجيله خلال الفترة السابقة.