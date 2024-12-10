جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وقعت جامعة بني سويف التكنولوجية، برئاسة الدكتور جان هنري حنا، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل محمود عمار؛ إيمانًا من المؤسستين بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتطوير مهارات الطالبات الخريجات وتحفيز المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، ومكافحة العنف بشتى صوره وأشكاله ضدها.

ويهدف البروتوكول، إلى إعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة، وتبادل الخبرات، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية، وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية في جميع المجالات بما يعزز تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ويحقق الأهداف التنموية والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

ويهدف البروتوكول، إلى تلقي شكاوى المرأة، والطالبات، والعاملات داخل الجامعة والبت فيها في ظل منظومة قانونية تتمتع بالسرية التامة وحماية الشاكية، مع توفير آلية آمنة لتلقي الشكاوى والإعلان عنها بشفافية.

وأكد رئيس الجامعة، الإيمان العميق بالدور الهام والمؤثر الذي تقوم به المرأة المصرية في سبيل إعلاء شأن وطنها والرقي به، وقدرتها على التغيير الإيجابي في المجتمع، وحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة، كونها عنصرًا أساسيًا في المجتمع.

وأوضح أن المرأة داعمًا أساسيًا وشريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة بالدولة المصرية، ويصعب أن تحقق الدولة تقدمها ورقيها وازدهارها ونهضتها دون الدور النسائي الداعم، والدافع لمسار التنمية في كل مجالاتها الشاملة.