الإمارات: طلب قوي على النفط في 2020

ذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الطلب على النفط من المتوقع أن يتحسن العام الجاري فيما يتحسن الاقتصاد العالمي وينحسر التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة ينظمه المجلس الأطلسي في أبوظبي، إن الطلب صحي ولكن المشكلة كيف نتوقع الإمداد، مضيفا أننا في وضع أفضل في 2020 من 2019 فيما يتعلق بالطلب، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



تكافح منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحفنة من الدول الاخرى من بينها روسيا مع طلب عالمي بطيء وزيادة الانتاج الأمريكي فيما يحاولوا احداث توازن في السوق عبر خفض الإمدادات.



وأعرب المزروعي عن أمله أن يسفر اللقاء المقبل لتحالف "أوبك بلس" في مارس عن "قرار جيد" للحفاظ على السوق متوازنا. ويضم تحالف اوبك بلس" الدول الاعضاء في اوبك ودول من خارجها.



كانت تحالف اوبك بلس، وافق في اجتماع عقد في فيينا في الشهر الماضي على خفض الإنتاج اليومي بمقدار 7ر1 مليون برميل يوميا.