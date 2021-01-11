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الإمارات وليبيريا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 7:26 م
بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس ليبيريا جورج ويا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، ومستجدات جائحة "كوفيد-19" في البلدين والعالم وإجراءات مواجهتها واحتواء آثارها.

وأكد بن زايد، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية وفي مقدمتها جمهورية ليبيريا، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين وجميع شعوب أفريقيا.

من جانبه، أعرب ويا، خلال الاتصال، عن تقديره لدعم الإمارات للتنمية في بلاده، ودورها الإيجابي على الساحة الأفريقية بشكل عام.

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