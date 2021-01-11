محمود محيي الدين: البيانات عبر الحدود أحد أهم المؤشرات على مدى تقدم الدول

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن التحول الرقمي من أهم المجالات في الاستثمارات العامة والخاصة، منوهًا بأن التصنيفات الأخيرة للدول تنظر لأهمية الدول من ناحية التدفقات الخاصة بالبيانات عبر الحدود.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامي كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن البيانات عبر الحدود أصبحت الآن واحدة من أهم المؤشرات على مدى تقدم الدول.

وأوضح أن الخوف في هذا الموضوع حاليًا يتمثل في أن العالم قد ينقسم إلى نظامين غير متوافقين بين الصين وأمريكا، ما سيعقد الوضع في القواعد الرقابية وإمكانية الاستفادة من المستجدات الإلكترونية، مفيدًا بأن هناك تقريرًا يتحدث عن أن البيانات هي الوقود قدم الجديد.

وبين أن الأمر ليس تكنولوجيًا فقط، بل له أبعاد سياسية، موضحًا أن النظام الدولي متعدد الأطراف مرتبط بانسيابية المعلومات والمعارف عبر الحدود، حتى يستفيد العالم كله منها.

ونوه بأن الصين تنافس حاليًا في مجال الجيل الخامس والتغيرات المناخية، لافتًا إلى ضرورة وضع تكنولوجيا المعلومات على خريطة الاستثمارات.

وأفاد بأن تصنيفات الدول في مجال التكنولوجيا مبني على عدة مؤشرات، منها حجم البيانات المتدفقة عبر الحدود من وإلى الدول، إضافة إلى قدرة البلدان التكنولوجية وغيرها.