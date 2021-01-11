 الإمارات ترحب بقرار إدارة ترامب تصنيف الميليشيا الحوثية تنظيما إرهابيا - بوابة الشروق
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الإمارات ترحب بقرار إدارة ترامب تصنيف الميليشيا الحوثية تنظيما إرهابيا

دونالد ترامب - ارشيفية
دونالد ترامب - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 9:54 م
رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بقرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية تنظيميا إرهابيا.

وقال الوزير قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف قرقاش: "انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى إلى التدهور المأساوي للوضع الإنساني في اليمن الشقيق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية وثلاثة من قادتها من بينهم زعيمها عبد الملك الحوثي على قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان "أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (حركة الحوثي) وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور هادي، حيث تصاعد هذا النزاع في آذار/ مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة الشرعية.

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