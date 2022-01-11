نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة أوكرانيا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف محادثاته في جنيف مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان بـ"الصعبة" ولكن "المهنية للغاية".

وقال ريابكوف إنه أكد للوفد الأمريكي أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أوكرانيا، إلا أنه أوضح أيضا أن موسكو تريد تحقيق تقدم بشأن الحصول على ضمانات أمنية معينة تتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ريابكوف قوله في إفادة صحفية بعد الاجتماع "كانت المحادثات صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة وواقعية. لم تكن هناك محاولات لتجميل أي شيء أو تجنب القضايا المثيرة للنزاع".

وقال ريابكوف إن فريقه وضح للأمريكيين لماذا يعتبر طلبه "الحصول على ضمانات قانونية بعدم توسع الناتو ضرورة مطلقة، ولماذا من الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على ضمانات بعدم نشر أسلحة بالقرب من الحدود الروسية".

ورفضت الولايات المتحدة مجددا مطالب روسيا بالحصول على ضمانات بأن يوقف الناتو توسعه شرقا، واعترف ريابكوف بأنه لم يكن هناك أي تفاهم جديد حول هذه القضية في محادثات جنيف.