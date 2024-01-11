نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.



وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، منذ قليل: "رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب ونحارب الإرهابيين ونحارب الأكاذيب، صراخ نفاق جنوب إفريقيا يصل إلى السماء".



وأضاف نتنياهو: "أين كانت جنوب إفريقيا عندما قُتل وتشرد الملايين في سوريا واليمن على يد شركاء حماس".



وتابع: "سنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا حتى النصر الكامل"، زاعما: "الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".



وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.



تنعقد الجلسة وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.