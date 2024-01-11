رويترز: إيرانيون يحتجزون ناقلة نفط شرق سلطنة عمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت بلاغاً بشأن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً من صحار قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن «أشخاصاً غير مصرح لهم اعتلوا السفينة»، في حين ذكرت «رويترز» إن هؤلاء المسلحين إيرانيون.

وأشارت الهيئة البريطانية، التي تتابع حركة السفن التجارية، إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.

وأوضحت الهيئة في وقت لاحق أن 4 أو 5 مسلحين، اعتلوا السفينة التي تحمل علم جزر مارشال، وهم يرتدون زياً أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

وأشارت الهيئة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بنقل نفط إيراني خاضع للعقوبات صادرته الولايات المتحدة، موضحة أنها كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك في إيران.

من جانبها، قالت الشركة المالكة للسفينة المختطفة في الخليج، إن «هناك 19 بحارا على متن السفينة هم: يوناني و18 فيليبينيا».

وأوضحت أن «السفينة كانت تبحر بالقرب من صحار متوجهة إلى ميناء تركي»، قائلة إن «السفينة محملة بـ145 ألف طن من النفط العراقي».