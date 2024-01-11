قوات الأمن في الإكوادور تعتقل أكثر من 300 مشتبه بانتمائهم إلى عصابات

اعتقلت قوات الأمن الإكوادورية 329 مشتبها بهم في الحرب ضد العصابات الإجرامية.

كما تمت مصادرة أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات وأجهزة حارقة وقوارب ومركبات خلال عمليات في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال رئيس الأركان خايمي فيلا الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، حرر الجنود والشرطة 41 رهينة من قبضة العصابات.

وقتلت قوات الأمن خمسة من أفراد العصابات المشتبه بهم.

وفي اليوم السابق، أصدر الرئيس دانيال نوبوا مرسوما يعلن 22 جماعة إجرامية منظمات إرهابية يجب القضاء عليها.

وقال فيلا: "كل هذه الجماعات أصبحت الآن أهدافا عسكرية"، ومضى المرسوم ليقول إن الإكوادور منخرطة في نزاع مسلح داخلي في مكافحة الجريمة المنظمة.

وتدهور الوضع الأمني في الإكوادور مؤخرا بصورة دراماتيكية. وبلغ معدل جرائم القتل 5ر46 حالة لكل 100 ألف نسمة العام الماضي، وهو المعدل الأعلى في تاريخ هذا البلد وأحد أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية.