أعلن منظمو "أولمبياد باريس 2024" إبعاد اللاعبة السابقة للمنتخب الفرنسي لكرة السلة إميلي جوميس، من منصبها سفيرة للأولمبياد، بسبب جدل بشأن منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

و9 أكتوبر الماضي، وبعد يومين من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نشرت جوميس قصة على موقع إنستجرام أظهرت فيها علم إسرائيل وهو يغطي تدريجيا مساحات من خريطة فرنسا مصحوبة بسؤال نصه "ماذا ستفعل في هذا الموقف؟".

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان الأربعاء، أن الجمعية العمومية لأولمبياد باريس 2024، اعتبرت المنشور "يتعارض مع واجب الحياد، ولا يسمح لها بالقيام بواجباتها تجاه باريس 2024 دون انحياز"، وفق ما ذكره موقع "ذا وورلد مونيتور" الإخباري.

ولكن جوميس أعربت لاحقا عن أسفها بشأن ما نشرته وقدمت اعتذارها، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت اللجنة أن "أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لاحظوا أن إميلي جوميس أدانت هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل وجميع أشكال معاداة السامية والتمييز التي تتعارض مع قيمها".

واتهم منتقدون جوميس بمعاداة السامية ودعم هجوم حركة "حماس"، وهو ما نفته الأخيرة "بشدة".

وجوميس، الرياضية المعتزلة من أصول سنغالية، مثلت منتخب فرنسا لأكثر من 10 سنوات وفازت بلقب بطولة أوروبا 2009.

وقالت جوميس في منشور لاحق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "الاتهامات بمعاداة السامية التي أواجهها تتناقض تماما مع القيم التي غرست في داخلي وعلمتني إياها الرياضة"، وقدمت اعتذارها لكل من شعر بأي إساءة من منشورها السابق.

وفي وقت سابق، أحال توني إستانجيه، رئيس اللجنة المنظمة، قضية جوميس إلى لجنة الأخلاق التي قالت في ديسمبر الماضي إن منشورها يشكل "انتهاكا خطيرا للالتزامات الأخلاقية".