كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقتل عامل على يد ابن عمه في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، عامل، في العشرينات من عمره، مع ابن عمه، مقاول، بسبب مطالبة الأخير للأول بسداد مبلغ مالي 5 آلاف جنيه اقترضها منه.

وتابعت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت لمشاجرة وعقب ذلك أخرج المقاول المتهم سلاح أبيض وسدد لابن عمه المجني عليه طعنة نافذة بالصدر، مما تسبب في وفاته في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وأداة الجريمة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة تفيد استقبال أحد المستشفيات جثة قتيل؛ إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وابن عمه "مقاول"، بسبب خلافات مالية، على إثرها طعن الأخير الأول بسلاح أبيض، أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.