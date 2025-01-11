الرئيس اللبناني الجديد: السعودية ستكون أول مقصد في زياراتي الخارجية

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، أن السعودية سوف تكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.

وتلقى الرئيس عون اليوم اتصالاً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيه على انتخابه رئيساً للبنان ودعاه لزيارة السعودية ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتناول الحديث "آخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربيه السعودية ولبنان."

وشكر الرئيس عون ولي العهد السعودي، مؤكداً أن "المملكة العربية السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة ولي العهد ايمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيداً لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

وكان المجلس النيابي انتخب أول أمس الخميس العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوت، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.