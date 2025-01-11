نتنياهو يقرر إرسال وفد يضم رئيسي الموساد والشاباك إلى قطر لمواصلة مفاوضات الصفقة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الأخير قرر إرسال وفد يضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وجاء في بيان عن مكتب رئيس الوزراء: "وجه نتنياهو بإرسال وفد أمني رفيع إلى الدوحة (لم يحدد موعد ذلك) لمواصلة المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف البيان: "يضم الوفد رئيىسا الموساد ديفيد برنياع، والشاباك رونين بار، واللواء المتقاعد نيتسان آلون (مسئول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي)، والمستشار السياسي (لنتنياهو) أوفير فاليك".

وتابع: "تهدف الزيارة إلى الدفع بالمفاوضات لتحقيق تقدم في صفقة تبادل الأسرى واستعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس".

وفي وقت سابق من السبت، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها إن 90% من تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المحتملة، قد تم الاتفاق عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه "من المتوقع أن تُكثف الجهود بين كافة الأطراف خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، خاصة في ظل تهديداته المتكررة والتي أعاد التأكيد عليها قائلا إذا لم يعد الأسرى إلى منازلهم، فإن الشرق الأوسط سيشهد تداعيات غير مسبوقة.

وقالت الصحيفة إنه على إثر التقدم في محادثات صفقة التبادل، قام ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل، السبت، حيث التقى نتنياهو.

وأكد ويتكوف، لنتنياهو، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة قريبا، وفق الصحيفة.

وأشار ويتكوف، إلى أن "العقبة الأساسية تكمن في شكوك حماس تجاه الالتزامات الأمريكية، خاصة مع اقتراب تغيير الإدارة الأمريكية" في 20 يناير الجاري، حين يتولى ترامب منصبه.