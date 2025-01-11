بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أو أربعة سنتات للجالون، لكنها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا.

وفرضت إدارة بايدن أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح أوكرانيا والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وصرح مسئول أمريكي بأن العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا، وفق وكالة رويترز.

وقفزت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأمريكية الكبيرة التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.65 دولار، أي 3.6 بالمئة، إلى 76.57 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضا.

وارتفع الخامان أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.