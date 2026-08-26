أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى مكسيكالي وتعلق أنشطتها القنصلية بسبب تهديد محتمل

أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرا من السفر للأمريكيين الذين يعتزمون زيارة مدينة مكسيكالي شمالي المكسيك، وعلقت مؤقتا الأنشطة القنصلية في المدينة الحدودية بسبب "تهديد محتمل"، من دون تقديم تفاصيل.

وجاء في الإشعار، الذي صدر مساء الاثنين، أنه بسبب معلومات بشأن "تهديد"، تم تعليق الأنشطة القنصلية والسفر إلى عاصمة ولاية باخا كاليفورنيا، الواقعة على الجانب الآخر من الحدود قبالة مدينة كاليكسيكو الأمريكية.

ولم تقدم الولايات المتحدة تفاصيل بشأن طبيعة التهديد أو الجهة التي يستهدفها، واكتفت بمطالبة مواطنيها بتجنب المباني الحكومية، والاحتماء في حال وقوع أي حادث، والبقاء على دراية بما يحيط بهم.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن "هناك تحذيرا بشأن احتمال وجود جماعة إجرامية"، مضيفة أن التقرير استند إلى معلومات من وكالات أمريكية.

وأضافت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي المعتاد: "لا توجد معلومات إضافية بشأن ما قد ينطوي عليه هذا التحذير، وإنما المطلوب فقط البقاء في حالة تأهب وتعزيز المراقبة في مكسيكالي".

وظلت المدينة هادئة طوال يوم الثلاثاء. وفي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، قالت الحكومة الأمنية لشينباوم في بيان إن السلطات "لم ترصد أي مؤشرات تؤكد وجود خطر محدد أو وشيك على السكان"، لكنها أوضحت أن السلطات كثفت المراقبة والدوريات في مكسيكالي باعتبار ذلك "إجراء وقائيا".

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (