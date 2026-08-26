ولاية بنسلفانيا تعلن عن أول حالتي وفاة بالحصبة في الولايات المتحدة هذا العام

توفي اثنان من سكان ولاية بنسلفانيا الأمريكية، من غير الحاصلين على لقاح الحصبة، إثر إصابتهما بالمرض، وهي أول حالات وفاة في الولايات المتحدة هذا العام بسبب الفيروس المعدي.

وأعلن مسؤولو الصحة بالولاية عن حالتي الوفاة اليوم الثلاثاء. ولم يكشفوا عن أي تفاصيل عن الشخصين اللذين فارقا الحياة، بخلاف أنهما كانا يعيشان في مقاطعة لانكستر غرب فيلادلفيا.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية الطبيبة ديبرا بوجن: "أعرب عن خالص مواساتي لأحباءهما الذين يواجهون هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها... نظرا لأنه تم القضاء على الحصبة إلى حد كبير في الكومنولث منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن الناس ليسوا على دراية بهذا المرض ولا يفهمون تماما مدى خطورته المحتملة."

وشهدت الولايات المتحدة الآن خمس وفيات بسبب الحصبة في العامين الماضيين- أكثر من إجمالي الوفيات المبلغ عنها على مدى العقود الثلاثة الماضيةـ وتشهد حاليا أسوأ عام لها بالنسبة للحصبة منذ عام 1991.

ومع تسجيل 2777 حالة حتى يوم الخميس، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تجاوز هذا العام بالفعل عدد حالات الحصبة لعام 2025.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من المقرر أن يجتمع مسؤولو الصحة الدوليون لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة والمكسيك قد فقدتا وضعهما كدولتين خاليتين من مرض الحصبة. وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في القضاء على مرض الحصبة الذي انتشر محلياً في عام 2000 من خلال الحفاظ على معدلات التطعيم المرتفعة، والتي انخفضت في السنوات الأخيرة إلى أقل من التغطية بنسبة 95% اللازمة لمنع تفشي المرض.