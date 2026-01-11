نشطاء: ارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات إيران إلى 538 شخصا واحتجاز أكثر من 10 آلاف

قالت جماعات حقوقية، إن حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات على مستوى إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصا، مع وجود مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك، وذلك حتى اليوم الأحد، في وقت حذرت فيه طهران من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيكونان "أهدافا مشروعة" إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة لحماية المتظاهرين.

وأضافت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان"، ومقرها الولايات المتحدة، أن أكثر من 10 آلاف و600 شخص جرى اعتقالهم خلال أسبوعين من الاحتجاجات. وتُعرف الوكالة بدقتها في جولات الاضطرابات السابقة في إيران خلال السنوات الأخيرة، إذ تعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق المتبادل من المعلومات.

انقطاع الإنترنت في إيران

ومع انقطاع الإنترنت وقطع خطوط الهاتف في إيران، بات من الصعب بشكل متزايد متابعة وتقييم حجم التظاهرات من خارج البلاد.

ولم تقدم الحكومة الإيرانية أرقاما شاملة عن ضحايا الاحتجاجات. ويخشى الإيرانيون في الخارج أن يكون انقطاع المعلومات قد شجع المتشددين ضمن أجهزة الأمن الإيرانية على شن حملة قمع دموية. وفي صباح اليوم الأحد، تدفقت المظاهرات مرة أخرى إلى شوارع العاصمة الإيرانية وأكبر مدنها الثانية.

تحذيرات إيرانية لأمريكا

وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد تصريحات قاليباف الأولى من نوعها التي تدرج إسرائيل ضمن قائمة الأهداف المحتملة لأي ضربة إيرانية.

وأطلق قاليباف، المعروف بمواقفه المتشددة، هذا التهديد فيما اندفع نواب نحو منصة البرلمان الإيراني وهم يهتفون: "الموت لأمريكا".

ولا يزال من غير الواضح مدى جدية إيران في شن ضربة، لا سيما بعد تدمير دفاعاتها الجوية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو مع إسرائيل. وأي قرار بالدخول في حرب سيكون بيد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (86 عاما).

وقال الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، إنه "متمركز بقوات تغطي كامل نطاق القدرات القتالية للدفاع عن قواتنا وشركائنا وحلفائنا ومصالح الولايات المتحدة".

واستهدفت إيران القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية بقطر في يونيو، في حين تتخذ البحرية الأمريكية، من خلال الأسطول الخامس المتمركز في الشرق الأوسط، موقعها في مملكة البحرين.