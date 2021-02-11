مجموعة عمل عسكرية أمريكية بصدد مراجعة استراتيجية واشنطن تجاه الصين

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تشكيل مجموعة عمل عسكرية أمريكية لمراجعة وضع القوات الأمريكية واستراتيجية البلاد حيال الصين.

وستزود مجموعة العمل وزير الدفاع لويد أوستن بمعلومات أساسية بشأن استراتيجية واشنطن إزاء بكين في غضون أشهر.

وقال بايدن خلال زيارته الأولى لوزارة الدفاع (بنتاجون): "هذه هي الطريقة التي سنواجه بها تحدي الصين ونضمن فوز الشعب الأمريكي في منافسة المستقبل".

وستتألف مجموعة العمل من نحو 15 مدنيا ومسؤولين عسكريين.

وسيقود إيلي راتنر، نائب مستشار الأمن القومي السابق لبايدن والذي يشغل الآن منصب مساعد أوستن الخاص بشأن الصين ، هذه الجهود.

يشار إلى أن أعضاء وكالات الاستخبارات الأمريكية يصنفون الصين باستمرار باعتبارها أحد أهم المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة.