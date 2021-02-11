استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت أسعار الأسمنت، بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الخميس، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.

بشاي 13500 جنيه.

حديد العتال 13450 جنيها.

المراكبي 13300 جنيه.

حديد المصريين 13500 جنيه.

العشري 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

فيما تباينت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

أسمنت النصر 750 جنيهًا.

أسمنت أسيوط "الفهد" 740 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 753 جنيهًا.

أسمنت سيناء 733 جنيهًا.

أسمنت السويس 775 جنيهًا.

أسمنت حلوان 778 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف 770 جنيهًا.