أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 107 ملايين و435 ألفا و42 حالة حتى الساعة 17ر13 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

وأفادت البيانات أن المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسميا بمرض كوفيد-19، تسبب في وفاة مليونين و357 ألفا و211 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.