وزير خارجية الأردن ونظيرته الألمانية يبحثان تطورات المنطقة وقضية اللاجئين

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التطورات في المنطقة وأوروبا وقضية اللاجئين.

وأكد الجانبان - خلال لقائهما اليوم الجمعة بعمان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن البلدين ماضيان في تعزيز علاقاتهما المتميزة والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مشددين على صلابة علاقات الشراكة والحرص على تعزيزها عبر زيادة التعاون في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، و الاستمرار في العمل على تعزيز هذا التعاون وعلى زيادته في المجالات المتعددة، اقتصادياً واستثمارياً ودفاعياً، وفي مواجهة الإرهاب وفي غيره من القضايا.

وأكّدا استمرار التنسيق وتكثيفه في أطار جهود تفعيل العملية السلمية، بما في ذلك عبر مجموعة ميونخ التي تضم أيضاً مصر وفرنسا، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،

وأكد الصفدي أهمية التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدى سنوات الماضية، والتي تبدى تعاوناً أوسع وتنسيقاً مستمراً إزاء القضايا الإقليمية، مشددا على أهمية لقاء القمة الذي سيجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتز قريباً في إعطاء المزيد من الزخم لمسار تعزيز الشراكة المتجذرة بين البلدين، شاكرا نظيرته الألمانية على الدعم الذي تقدمه بلادها التي تمثل ثاني أكبر مانح للمملكة.

وقال الصفدي إن لقاء اليوم أكّد متانة العلاقات الأردنية-الألمانية التي تجذرت عبر السنوات الماضية عبر التعاون الوثيق ثنائياً، وعبر التنسيق المكثف إزاء قضايا المنطقة وجهودنا المشتركة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا،وأن التواصل بيننا مستمر على مستوى العاهل الأردني والمستشار الألماني، ونحن نثمن عالياً الشراكة التي تجمعنا بألمانيا، ونشكر ألمانيا أيضا على الدعم الذي تقدمه للمملكة".

وأشار الصفدي إلى أن ألمانيا أقرت العام الماضي دعماً للأردن بحوالي 483 مليون يورو، لافتاً إلى أن هذا الدعم سيسهم في المساعدة على مواجهة التحديات التي جاء الكثير منها "انعكاساً للأزمات الإقليمية التي عانى الأردن تبعاتها"موضحا أن التعاون المكثف يشكل قطاعات الطاقة والمياه والدفاع، شاكرا نظيرته الألمانية على الدعم المستمر الذي تقدمه بلادها إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لافتاً إلى أن ألمانيا هي ثالث أكبر دولة مانحة للوكالة، حيث بلغ دعمها في العام 2020 حوالي سبعين مليون دولار وفي العام 2021 حوالي أربعين مليون دولار .

وأوضح وزير الخارجية الأردني أنه فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية ،فهناك توافق أردني ألماني على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقال "نثمن موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين، أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وأنه يجب العمل مكثفاً وبتعاون الجميع من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، مشددا على ضرورة وقف كل الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين،

وأضاف الصفدي أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين، شاكرا مرة أخرى ألمانيا على الدعم الذي تستمر في تقديمه للاجئين، ولمساعدة الدول المستضيفة وبينها الأردن، على مواجهة هذا العبء، لأننا متفقون على أن توفير العيش الكريم للاجئين هو أولوية، وهو أيضاً مسؤولية مشتركة، ليس فقط مسؤولية الدول المستضيفة، ولكن مسؤوليتنا جميعا في المجتمع الدولي".

و أشار إلى أن الأردن يؤكد حل الأزمة اليمنية ويدين الهجمات الحوثية الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المملكة العربية السعودية، موضحا موقف العاهل الأردني بالوقوف مع الدول في كل ما يتخذونه من خطوات من أجل حماية أمنهم واستقرارهم، وأيضاً نقف معهم في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة الكارثة التي كان لها انعكاسات كارثية على الشعب اليمني الشقيق".