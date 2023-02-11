يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره فلامنجو البرازيلي مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي، في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، كما خسر أيضًا فريق فلامنجو أمام نظيره الهلال السعودي في الدور ذاته.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الفوز بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي بعد تتويجه بها في النسختين الماضيتين.

بينما يريد فريق فلامنجو البرازيلي مصالحة جماهيره بالتتويج بالميدالية البرونزية للمونديال، بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي.

وسيحتضن ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وفلامنجو، والتي ستنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية.