عمرو أديب: طرح الشركات الحكومية ليس تفريطا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشركات الـ32 التي قررت الحكومة طرحها سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، لسيت تفريطا في هذه الشركات.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الشركات اللي الحكومة أعلنت طرحها دي قوية جدا، لكني عاوز أطمن الناس، ده مش تفريط، الموضوع عبارة عن فلوس من الشعب للشعب".

وأشار إلى أن هناك شركات لا تجد الدولة غضاضة في بيعها، مثل مصنع أدوية أو شركة سماد أو مثل هذه الشركات، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك شركات لا تستطيع الدولة بيعها.

ولفت إلى أن المستهدف من طرح هذه الشركات هو جمع أكثر من 2.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وهذه الشركات هي بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (إم تي إس)، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلون للأسمدة، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، النصر للتعدين، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، سيناء للمنجنيز، المصرية للسبائك الحديدية، الرباط لأنوار السفن، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، صافي لتعبئة المياه، تنمية الصناعات الكيماوية – سيد، شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للمستحضرات الطبية.