مستوطنون ينفذون اعتداءات في نابلس وأريحا والخليل

نفذ مستوطنون مسلحون، اليوم الأحد، اعتداءات في مناطق بالضفة الغربية، طالت عددا من الفلسطينيين ومساكنهم وسياراتهم.

وهدم المستوطنون مساكن وجرفوا منشآت زراعية في منطقة مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، إن المستوطنين هدموا مساكن، وجرفوا كهفا وبئر مياه وحظائر أغنام بمنطقة شغب فرصة في مسافر يطا، طاردوا رعاة الأغنام في وادي الجوايا بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي والحقول، تحت تهديد السلاح.

وهاجم مستوطنون تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع، وطاردوا الفلسطينيين وقاموا بترهيبهم.

كما هاجم مستوطنون اليوم، مركبات الفلسطينيين شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن المستوطنين هاجموا المركبات عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس، وألقوا عليها الحجارة ما أدى إلى تضرر العديد منها.