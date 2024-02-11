تعيين 160 من شباب مطروح بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص

قال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، إنه تم توفير فرص عمل وتعيين 160 من الشباب "ذكور وإناث"، من أبناء المحافظة، الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد مرور مستشاري التوظيف بمديرية العمل على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص، وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

وأوضح، أن التعيين فعليا "مؤقت ودائم" وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

وثمن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مديرية العمل بمطروح بالتنسيق المستمر مع عدد من منشآت القطاع الخاص والفنادق والقرى السياحية العاملة بالمحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وذلك استمرارا لجهود المحافظة للقضاء على البطالة وتحقيق مزيدا من الاستقرار للشباب.