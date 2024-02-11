وفاة 3 مرضى بسبب منع قوات إسرائيلية إدخال الأكسجين لمستشفى الأمل بجنوب غزة

أعنلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، وفاة 3 مرضى بمستشفى الأمل؛ بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسجين إلى المستشفى التابع لها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، منذ نحو أسبوع.

ونفت الجمعية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إدعاء الاحتلال بإدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك الاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل اعتقال 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى، و5 من مرافقي المرضى.

وأضافت الجمعية، أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الـ21 على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم طبية وإدارية.