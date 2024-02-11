الجزائر وتركيا تستنكران ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة وتهجير

أكدت الجزائر وتركيا، اليوم الأحد، تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية.

واستنكر البلدان، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان غاشم وإبادة جماعية وتهجير قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدتا الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، واستكمال المشاريع وأنشطة التعاون والشراكة المسجلة على أجندة التعاون الثنائي.

واستقبل الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة في العاصمة الجزائرية، سفير تركيا بالجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وقال بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين مع استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي لاسيما في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر في نوفمبر الماضي، تحت رئاسة قائدي البلدين.

وأوضح أن ذلك يستهدف المضي قدما نحو تجسيد الرؤية الإستراتيجية للعلاقات الثنائية التي رسمها الرئيسان عبد المجيد تبون، ورجب طيب أردوغان.