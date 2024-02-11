تحرير 358 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية مفاجئة بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين.

وأسفرت عن تحرير 358 محضرا تموينيا متنوع ما بين 175 محضر مخالفات مخابز، و183 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أشار أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضر جنح السادات ضد صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته 30 طن نخالة خشنة، و10 أطنان جولتين، و40 طن كربونات الكالسيوم بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء بناحية زاوية الناعورة ضد صاحب مصنع لصناعة الأعلاف لحيازته 5 أطنان نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر.

فيما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز شبين الكوم ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأعلاف لحيازتهم كمية قدرها 1530 زجاجة زيت طعام مدعم بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، وكذا 800 كيلوجرام مكرونة، 1350 عبوة عصير، 2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر.