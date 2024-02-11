فيتوريا يرفض عرض اتحاد الكرة لفسخ عقده

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عرض مسئولي اتحاد الكرة بتقسيط قيمة مستحقاته والشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع الجبلاية.

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تواصل في الساعات الماضية مع المحامي الخاص بالمدرب البرتغالي للوصول إلى أفضل اتفاق يقضي بفسخ التعاقد وحصول فيتوريا على بقية مستحقاته وقيمة الشرط الجزائي بنظام الدفعات والتي تقدر بما يقرب من 4 ملايين جنيه.

وغادر فيتوريا في الأيام الماضية القاهرة بعد قيامه بإخطار اتحاد الكرة بالتفاوض مع محاميه على إنهاء العقد بالتراضي بعد الحصول على قيمة مستحقاته والشرط الجزائي كاملًا.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن بشكل رسمي إسناد القيادة الفنية لمنتخب مصر إلى حسام حسن مدربًا وشقيقه إبراهيم حسن في منصب مدير المنتخب، وذلك بعد الاستقرار على توجيه الشكر لفيتوريا بعد خيبة خروج الفراعنة من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.