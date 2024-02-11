الاحتلال يفرج عن أسيرة فلسطينية ويُرحِّلها إلى غزة (تفاصيل)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن الأسيرة الصحفية سيقال يوسف قدوم (51 عامًا) من سكان بلدة شيوخ/ الخليل، وأقدم على ترحيلها إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم).

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن الأسيرة السابقة قدوم والتي تعمل في تلفزيون فلسطين، اُعتقلت في الأول من فبراير الجاري، من أمام حاجز عسكري قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن (هشارون)، ثم إلى سجن (الدامون).

وأضاف أن قدوم مواليد غزة، ومنذ سنوات طويلة تقيم في بلدة شيوخ/ الخليل، إلى أنّ اعتقلها الاحتلال وقرر ترحيلها إلى غزة صباح اليوم، رغم بعض الجهود التي بذلت من أجل منع الاحتلال من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر وإلى جانب اعتقال العديد من عمال غزة في الضّفة، فإنه نفّذ اعتقالات بحقّ مواطنين لمجرد أنهم يحملون هوية تشير إلى أنهم مواليد غزة.

يُشار إلى أنّ عدد الأسيرات القابعات في سجن (الدامون)، يبلغ 45 أسيرة على الأقل بعد الإفراج عن غالبية أسيرات غزة القابعات في سجن (الدامون) مؤخرا.

علمًا بأنه لا تتوفر معطيات عن عدد أسيرات غزة المعتقلات في بقية معسكرات الاحتلال، وهن كباقي معتقلين غزة رهنّ الإخفاء القسري.



