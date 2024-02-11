الأمن العام يضبط عصابة تخصصت بالاتجار بالأسلحة النارية في الجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية في الجيزة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، اتجار عامل مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين في الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبرفقته 3 أشخاص- مقيمون بالجيزة وبحوزتهم 4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات من بينهم 2 طبنجة معدلة- 3 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.