لابيد لنتنياهو: الوقت ينفد وعليك الذهاب إلى الدوحة وإحضار جميع المحتجزين

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى قطر وإعادة المحتجزين.

وقال لابيد، موجهاً حديثه لنتنياهو: "اذهب إلى الدوحة وأحضر جميع الأسرى المحتجزين لقد نفد الوقت"، بحسب ما نقتله وكالة سما الفلسطينية.

يأتي ذلك في ظل تواصل الاتهامات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين لنتنياهو بأنه يعرقل الصفقة بعدم المضي قدما إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس عن تأجيل إطلاق الدفعة المقبلة من الأسرى الإسرائيليين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

وناشدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في بيان لهم، الوسطاء التدخل فورا للتوصل لحل فوري وفعال يعيد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأمس الاثنين، أصدرت حركة حماس بيانا، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة، وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات.