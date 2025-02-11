الكشف على 1120 طفلا بقرية في البحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن وحدة السكان بالمحافظة نظمت بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية بالجيزة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية توفيق الحكيم التابعة لقرى عزب حوش عيسى، والقرى المجاورة.

واستهدفت القافلة، الكشف على الأطفال من عمر يوم حتى 18 عامًا، حيث قدمت الخدمات الطبية لـ1120 حالة في مختلف التخصصات "الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية"، مع توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

كما شملت القافلة توزيع وجبات وألعاب على الأطفال، في أجواء تعكس روح الدعم والرعاية المجتمعية.