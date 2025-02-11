القبض على اثنين من المتورطين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة قرب كمين إدفو

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان في القبض علي عنصريين إجراميين ثبت تورطهما في واقعة تبادل إطلاق النار مع قوة الشرطة بالقرب من كمين إدفو.

وكانت دورية أمنية قد استوقفت سيارة عند قرية الفوزة وتم إنزال شخص والتحفظ على السيارة وبعد دقائق معدودة فوجئت الدورية بسيارة أخرى تطلق النار، وهو ما ترتب علية تبادل إطلاق النار حتى الوصول إلى الكمين وتمكن الشخص الذي تم إنزاله من السيارة من الهرب.

وأسفرت واقعة تبادل إطلاق النار عن مصرع سيدة كانت متواجدة بالسيارة مع العنصر الذي تمكن من الهرب.

وعقب الواقعة كثفت الأجهزة الأمنية الجهود للقبض على المتهمين بتبادل إطلاق النار مع دورية الشرطة، ونجحت في ضبط اثنين من المتورطين.