رسالة من زعيم البوليساريو إلى الرئيس الموريتاني

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين بنواكشوط، رسالة خطية من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية ووادي الذهب " البوليساريو".

وسلم الرسالة امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمبعوث الخاص للرئيس الصحراوي .

وقال خداد في تصريح صحفي إن الرسالة تتعلق ب" العلاقات الثنائية والمساعي الحثيثة للمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل دائم وعادل للقضية الصحراوية" .

وتأتي زيارة خداد لنواكشوط، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص يعتزم عقد الجولة الثانية من المحادثات بشأن تسوية النزاع حول الصحراء الغربية في آذار/مارس الجاري في سويسرا.

وشاركت موريتانيا بوزير خارجيتها في الجولة الأولى من المباحثات في جنيف بصفة مراقب.

وتتبنى نواكشوط موقف الحياد إزاء النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو على الصحراء الغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير وهو ما ترفضه المغرب.

يشار إلى أن جهود وساطة قامت بها الأمم المتحدة فشلت مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، حيث خاضت المغرب وبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991.

وتم نشر بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1991 لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.