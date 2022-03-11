 الهلال يثأر من المريخ ويشعل المنافسة في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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الهلال يثأر من المريخ ويشعل المنافسة في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 5:36 م

تغلب الهلال السوداني على غريمه التقليدي المريخ 1/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الهلال في الثأر لخسارته 1/2، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متفوقا على المريخ بفارق الأهداف في المركز الرابع، ومبتعدا بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي المصري صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط.

وسجل ياسر مزمل هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد عماد علي لاعب المريخ في الدقيقة 52 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.


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