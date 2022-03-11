نبيل فهمي: مصر التزمت بالقضية الفلسطينية حتى بعد عملية السلام رغم الضغوط الأمريكية الإسرائيلية

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ المحافظة على الدور الريادي في المنطقة يتطلب اتخاذ موقف يُبنى على الحق الاستعداد عن الحق، بصرف النظر عن القضية ومكانه والكلفة الفعلية دون محاولة التدخل فيها وطنيًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، أن القضية الفلسطينيةأحد الأمثلة على ذلك، موضحًا أنه كتب في مذكراته التي حملت عنوان "في قلب الأحداث"، وصدرت مؤخرًا عن دار الشروق، وهي من تحرير الكاتب الصحفي أشرف البريري مدير تحرير جريدة "الشروق"، بأنه أُرسل في عام 1996 للرئيس الفلسطيني (الراحل) ياسر عرفات.

وتابع: "(الرئيس عرفات) قالي إنت عارف أنا طلبت تيجوا ليه.. قالي علشان إنت مفيش عندكم أجندة معينة".

وأكّد أنّ مصر التزمت بالقضية الفلسطينية حتى بعد السلام المصري الإسرائيلي، وما ترتب عليها من ضغوط أمريكية إسرائيلية بما في ذلك عبر المساعدات لكن مصر لم تحد عن موقفها.

وتطرق للحديث عن تحرير الكويت، قائلًا: "الاحتلال كان من دولة عربية (العراق).. كان من الممكن لمصر أن تعلن أنها تتخذ موقفًا محايدًا لكن ذلك كان مستحيلًا لأن مصر هي العمود الفقري للمنطقة ومن ثم تعمل على الدفاع عن إمكانيات المنطقة".

وأشار إلى أنّ أساس حماية المنطقة هي العدل والقانون، منوهًا بأنه حال تجاهل ذلك فإن المنطقة تتعرض للتفت ومن ثم تضعف قوة الدولة.

وذكر أن من مزايا مصر عالميًّا أن ما يحدث بها يؤثر على المنطقة، وأنها قادرة على تغيير توجه المنطقة.