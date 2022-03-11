التعليم العالي عن العائدين من أوكرانيا: بعض الطلبة كانت دراساتهم أدبية والتحقوا بكليات علمية

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا كان أحد الموضوعات الرئيسية التي شغلت الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ القيادة السياسية وجهت بإيجاد حل لمساعدة الطلبة العائدين لمصر، لافتًا إلى أنّ الوزير الدكتور خالد عبد الغفار قرر تشكيل لجنة موسعة لدراسة كل البدائل الممكنة من الجوانب التعليمية والقانونية.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش الضوابط العشرة التي وضعتها اللجنة وتم إقرارها بالفعل وتم إقرارها للطلاب الدارسين في الجامعات الأوكرانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

ودعا المتحدث، هؤلاء الطلبة لتقديم كل ما يثبت أنهم كانوا يدرسون في الجامعات الأوكرانية بما في ذلك كارنيه الجامعة، لافتًا إلى أنه تمت منح هؤلاء الطلبة مهلة ثلاثة أشهر بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل، حيث تفتح وزارة الهجرة الباب أمام كل طالب عائد من أوكرانيا لتقديم كل الأوراق الثبوتية مثل صورة جواز السفر والإقامة الخاص به هناك 24 فبراير الماضي.

وأوضح أن مكتب الإشراف العلمي التابع للوزارة سيساعد في هذا العمل من خلال حجم المعلومات المتاحة لديه.

وأفاد بأنه عقب تقديم الأوراق اللازمة، سيبدأ الطالب في إجراءات الاختبار وفقًا لتخصصه العلمي، لافتًا إلى أن هناك طلاب كانت دراساتهم أدبية بشكل كامل والتحق بكلية علمية لديها.

ولفت إلى أنّ الطالب سيلحق بتخصصه المناظر شريطة أن يكون قد درس في المرحلة الثانوية القسم العلمي بالنسبة للثانوية العامة المصرية (شعبة العلوم والرياضيات)، موضحًا أن الطالب إذا كانت دراسته أدبية في الثانوية أو لم يحصل في الشهادة المعادلة على المواد المؤهلة لكلية القطاع الطبي والهندسي فيكون من حق الطالب التحويل لكلية غير مناظرة في القطاع الأدبي أو العلوم الإنسانية والاجتماعية.