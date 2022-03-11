 مصرع عريس في حادث بعد زفافه بـ3 أسابيع في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع عريس في حادث بعد زفافه بـ3 أسابيع في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 2:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 2:34 ص

لفظ عريس شاب أنفاسه الأخيرة، الخميس؛ بعد نحو 3 اسابيع من زفافه، فيما شيعت جنازته في مسقط رأسه بقرية إكياد التابعة لدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

واتشحت القرية بالسواد حزنًا على وفاة العريس الشاب؛ الذي فارق الحياة جراء حادث تعرض له وهو في طريقه إلى عمله.

كان المتوفى عبدالرحمن محمد المصري، مهندس شاب، قد عقد قرانه وكان حفل زفافه يوم 17 فبراير الماضي، قبل أن يتعرض لحادث مروع فارق الحياة على إثره بعد نحو 3 أسابيع من زفافه.

وأدى أهالي قرية إكياد التابعة لدائرة مركز فاقوس بالشرقية صلاة الجنازة على جثمان المتوفى، قبل تشييعه إلى مأواه الأخير ودفنه في مقابر أسرته بالقرية.

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