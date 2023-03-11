البابا فرنسيس: عزوبة القساوسة قابلة للمراجعة

قال فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، إنه يمكنه من حيث المبدأ أن يتخيل إلغاء عزوبة القساوسة.

وفي حديثه إلى موقع الأخبار الأرجنتيني "أنفوبي"، أشار فرنسيس إلى أنه يسمح في الكنيسة الكاثوليكية الشرقية، للمتزوجين بأن يكونوا قساوسة.

وصرح البابا ، الذي طلبت منه جهات مختلفة منذ سنوات وبشكل متكرر رفع أو تخفيف متطلبات العزوبة للقساوسة: "لا يوجد تناقض في حقيقة أنه يمكن للقس الزواج".

واعتمد مندوبو الجمعية السينودسية الألمانية لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية فقط يوم الجمعة، نصا يسعى فيه إلى فتح باب العزوبة ، وسيطلب من البابا دراسة مستقبل العزوبة الإجبارية.

وعندما سأله موقع "أنفوبي" عما إذا كان يمكن مراجعة العزوبة، أجاب فرنسيس أنه يمكن ذلك، مضيفا: "العزوبة في الكنيسة الغربية هي وصفة مؤقتة وإنها ليست أبدية مثل الرسامة الكهنوتية".