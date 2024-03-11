وزيرة الثقافة تكرم الروائية نورا ناجي في احتفالية نساء مبدعات

كرمت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الكاتبة والروائية نورا ناجي، والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية، وذلك خلال احتفالية "نساء مبدعات"، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفاءً بالمبدعات المصريات الحاصلات على جوائز الدولة.

ومن جانبها، عبرت الروائية نورا ناجي في تصريحات خاصة لجريدة الشروق عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة أشعر بفرحة كبيرة لأن الدولة كرمتني ومنحتني درعا وشهادة تقدير في اليوم العالمي للمرأة.

وأضافت ناجي، أن جائزة الدولة من أكثر الجوائز التي تمنيت الحصول عليها، لأنها قيمة، مؤكدة على اعتزازها بهذا التكريم، وتابعت "أشعر اليوم بالفخر الشديد، وفخورة بنفسي بهذا التكريم".

وحرصت وزيرة الثقافة على تكريم المبدعات المصريات الحاصلات على جوائز الدولة، كما كرمت وزيرة الثقافة، الباحثات الفائزات بالمسابقات المتخصصة.

نورا ناجى هى كاتبة، وروائية مصرية ولدت فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية فى العاشر من فبراير عام 1987، وتخرجت من قسم الديكور فى كلية الفنون الجميلة، صدر لها عدد من المؤلفات منها: «بانا»، و«الجدار»، و«بنات الباشا»، و«أطياف كاميليا»، و«الكاتبات والوحدة»، «وسنوات الجرى فى المكان».

حظيت نورا ناجى بتكريم العديد من الجهات المحلية والدولية، وحصلت على عدد من الجوائز من أهمها: حصدت جائزة الدولة التشجيعية، كما فازت روايتها «أطياف كاميليا» مناصفة بجائزة يحيى حقى للرواية المخصصة للكتّاب الشباب، فى دورتها الأولى 2021، ووصلت رواية «بنات الباشا»، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية.